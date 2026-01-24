كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل.

وكان رمضان صبحي قد وصل إلى مقر محكمة الاستئناف قادمًا من محبسه، مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد قضت بالحبس سنة مع الشغل لرمضان صبحي، وكذلك المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلًا منه، وبراءة المتهم الثالث، والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب، في قضية التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وتقدم أشرف عبد العزيز باستئناف رسمي على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي لمدة عام مع الشغل، أمام محكمة الاستئناف المختصة، مطالبًا بإلغائه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بأبو النمرس. وخلال الاستماع إلى أقوال المتهم، اعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب نظير دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن محاولة أداء الامتحان بدلًا من اللاعب تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

