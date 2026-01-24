إعلان

مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء.. بدء استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه عامًا بتهمة التزوير

كتب : أحمد عادل

12:00 م 24/01/2026 تعديل في 12:00 م

رمضان صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل.

وكان رمضان صبحي قد وصل إلى مقر محكمة الاستئناف قادمًا من محبسه، مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد قضت بالحبس سنة مع الشغل لرمضان صبحي، وكذلك المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلًا منه، وبراءة المتهم الثالث، والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب، في قضية التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وتقدم أشرف عبد العزيز باستئناف رسمي على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي لمدة عام مع الشغل، أمام محكمة الاستئناف المختصة، مطالبًا بإلغائه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بأبو النمرس. وخلال الاستماع إلى أقوال المتهم، اعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب نظير دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن محاولة أداء الامتحان بدلًا من اللاعب تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

اقرأ أيضا:

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز

الاستئناف تلغي حبس ميدو وتكتفي بتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب محمود البنا

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة مستأنف جنايات الجيزة رمضان صبحي نادي بيراميدز محكمة جنايات الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
رياضة محلية

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوى TV

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
أخبار مصر

طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
"مش لحمايتي والله".. تعقيب مهم للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74
أخبار مصر

"مش لحمايتي والله".. تعقيب مهم للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74
حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
مصراوي ستوري

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام