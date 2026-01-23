الشرطة تداهم كيانا تعليميا بدون ترخيص في مدينة نصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إدارة شخص لكيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – استمارات التحاق بالكيان – مطبوعات دعائية).