لم تكد محافظة القليوبية تلملم جراحها من حادثة سابقة، حتى استيقظت اليوم على فاجعة كبرى هزت أركان قرية كفر الولجا؛ حيث استنشقت أسرة كاملة نسيم الموت بدلاً من الهواء، ليرحل 5 أشخاص في صمت مطبق داخل مسكنهم، ضحايا لتسرب غاز غادر لم يمنحهم فرصة للنجاة.

بدأت الواقعة ببلاغ صادم من أهالي المنطقة المجاورة لمحطة الصرف الصحي بكفر الولجا، يفيد بانبعاث رائحة غاز نفاذة من عقار مكون من 6 طوابق.

ومع اقتحام الشقة الواقعة في الطابق الثالث تكشفت الفاجعة. عُثر على 5 جثث من أسرة واحدة فارقوا الحياة نتيجة الاختناق، ليمتلئ المكان بصرخات الذهول بدلاً من ضجيج الحياة المعتاد.

تأتي هذه الواقعة الأليمة كصورة طبق الأصل من واقعة أخرى شهدتها المحافظة قبل أيام قليلة، مما دق ناقوس الخطر حول مسلسلات الاختناق التي باتت تترصد بالأهالي.

هرعت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وفرضت طوقا أمنيا حول العقار. وانتقلت فرق فنية من شركة الغاز لفحص المحابس والوصلات لتحديد نقطة التسرب القاتلة، فيما تنتظر القوات الأمنية معاينة النيابة العامة لرفع الجثامين وبدء التحقيقات الرسمية.

