سقوط تجار السوق السوداء بـ 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

01:23 م 23/01/2026

تجار العملة- أرشيفية

وجهت وزارة الداخلية ضربة قاصمة لمافيا السوق السوداء والمضاربين بأسعار العملات، الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاستقرار الاقتصادي للبلاد، مما أسفر عن سقوط حصيلة ضخمة من العملات المهربة في قبضة العدالة.

على مدار 24 ساعة من البحث والتحري والعمل الميداني المكثف، شنت مجموعات عمل مشتركة من قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مداهمة واسعة النطاق استهدفت بؤر الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أسفرت المجهودات الأمنية عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وقدرت القيمة المالية للعملات المضبوطة بما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتبعوا أساليب الإخفاء عن التداول والمضاربة خارج النطاق المصرفي الرسمي، لافتعال أزمات في وفرة العملة الصعبة.

اقرأ أيضًا:
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي

تجارة العملة الداخلية الأمن العام السوق السوداء

