"زلزال التموين" يضرب أباطرة الدقيق

كتب : مصراوي

01:20 م 23/01/2026

ضبط دقيق مدعم أرشيفية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

خلال 24 ساعة أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة ضُبط خلالها ما يقرب من 12 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

دقيق دقيق مدعم شرطة التموين الداخلية

