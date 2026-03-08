كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة الـ 390 فدان بمدينة حدائق أكتوبر جريمة قتل مأساوية، مساء الجمعة، بعدما اخترق صوت الرصاص هدوء المنطقة عقب صلاة التراويح، ليسقط رجل ونجله قتيلين غارقين في دمائهما وسط صرخات واستغاثات الأهالي.

بداية جريمة حدائق أكتوبر

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية والعثور على جثتين لشخصين ملقيتين في الشارع بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين وجود جثماني صاحب كافيه ونجله مصابين بعدة طلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد، ما أسفر عن وفاتهما في الحال، وتم فرض كردون أمني بمحيط مكان الحادث، بينما جرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقادها العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد إكرامي البطران مفتش مباحث حدائق أكتوبر، أن المجني عليهما يقيمان بمنطقة الـ390 فدان ويعملان في إدارة كافيه بالمنطقة، وهما في الأصل من إحدى محافظات الصعيد.

وأوضحت التحريات أن الجريمة تعود إلى خلافات ثأرية قديمة بين عائلتين في بلدتهما، إذ وقعت مشاجرة منذ عدة أشهر أسفرت عن مقتل أحد أفراد العائلة الأخرى على يد نجل المجني عليه الأول، وتم حبسه على ذمة القضية.

وأضافت التحريات أن أفراد العائلة الأخرى قرروا الأخذ بالثأر، حيث قام المتهمون بمراقبة تحركات والد الشاب المحبوس وشقيقه لفترة، حتى سنحت لهم الفرصة يوم الواقعة، بعدما شاهدوهم داخل الكافيه، فقاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية تجاههما من أسلحة نارية (طبنجات).

التقرير الطبي لجريمة حدائق أكتوبر

وبحسب الكشف الطبي الأولي، فإن الأعيرة النارية التي أصابت القتيلين من عيار 9 مم، وأُطلقت من طبنجات، ما أدى إلى وفاتهما في الحال قبل محاولة إسعافهما.

وفي إطار جهود كشف ملابسات الواقعة، بدأ رجال المباحث تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، كما استمعوا إلى أقوال عدد من شهود العيان وسكان المنطقة، لتحديد هوية المتهمين وخط سيرهم عقب ارتكاب الجريمة.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لتحديد أماكن اختباء المتهمين وضبطهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.