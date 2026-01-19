إعلان

فيديو صادم | كلب يهاجم عامل بعد تحريض صاحبه.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

02:26 م 19/01/2026

المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور يتضمن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بتحريض كلبه الخاص للتعدي على آخر، مما عرض حياته للخطر بمحافظة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه الظاهر في الفيديو، وهو عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 14 الجاري وأثناء تواجده في محل عمله بأحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قام نجل مالك المحل بتحريض الكلب على الهجوم عليه وعقره بقصد اللهو، دون أن يحدث أي إصابات.
كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته الكلب المستخدم في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما هو مذكور.
واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كلب يهاجم عامل

