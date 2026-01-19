كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، يظهر قيام شخص بتسلق قبة أحد المقامات بمحافظة أسوان ومحاولة تحطيمها.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بعد الفحص، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مريض نفسي ويعالج بأحد المستشفيات بالأقصر، ومقيم بدائرة مركز شرطة إدفو.

كما تم ضبط القائم بالتصوير والنشر، عامل مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بأنه شاهد الشخص أثناء تسلقه المقام وحاول تحطيمه، فقام بتحريضه على استكمال الواقعة لتصويره ونشر المقطع على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

