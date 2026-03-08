إعلان

مسؤولون أمريكيون: الحملة الجوية ضد إيران ستستمر لأيام لتقييم جدوى الغارات

كتب : محمد أبو بكر

04:32 ص 08/03/2026

حرب إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مسؤولون أمريكيون، أن الحملة الجوية التي تستهدف إيران ستستمر لعدة أيام، بهدف إضعاف منظومات الدفاع الإيرانية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مدى جدوى الغارات.

وأعلن حزب الله، فجر الأحد، استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بصليات صاروخية عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا في جنوب لبنان.

وقال الحزب، إن الهجوم جاء ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأوضح أن مقاتلي الحزب استهدفوا عند الساعة 03:25 فجرًا تجمعًا لآليات جيش الاحتلال في مرتفع القبع، عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا، وذلك بصليات صاروخية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران وأمريكا الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إيران قصف خزانات وقود ومنشآت نفطية في إيران العمليات العسكرية في إيران قتل شخصيات إيرانية الضربة الأولى في إيران اعتراض صواريخ إيران ضحايا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
"سيطرة حمراء وتريكة الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش
رياضة محلية

"سيطرة حمراء وتريكة الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش
علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
رمضان ستايل

علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
هجوم بطائرات مسيرة يستهدف خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت
شئون عربية و دولية

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت
تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان
رمضان ستايل

تحب عمل الخير.. أبراج تفيض بالكرم وإطعام الغير في رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين