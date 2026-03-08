أكد مسؤولون أمريكيون، أن الحملة الجوية التي تستهدف إيران ستستمر لعدة أيام، بهدف إضعاف منظومات الدفاع الإيرانية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مدى جدوى الغارات.

وأعلن حزب الله، فجر الأحد، استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بصليات صاروخية عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا في جنوب لبنان.

وقال الحزب، إن الهجوم جاء ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأوضح أن مقاتلي الحزب استهدفوا عند الساعة 03:25 فجرًا تجمعًا لآليات جيش الاحتلال في مرتفع القبع، عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا، وذلك بصليات صاروخية.