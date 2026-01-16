إعلان

"تهتك في الرئة ويحتاج لتدخل جراحي".. التقرير الطبي لإصابة طفل دهسه سائق رئيسة حي التبين

كتب : أحمد عادل

01:29 ص 16/01/2026 تعديل في 01:30 ص
    الطفل ياسين محمد (3)
    الطفل ياسين محمد (2)
    الطفل ياسين محمد (4)
    الطفل ياسين محمد (1)

كشف التقرير الطبي المبدئي لحالة الطفل ياسين محمد، 12 عامًا، المصاب في حادث دهسه سائق سيارة مملوكة لرئيسة حي التبين، عن حاجته لإجراء عمليات جراحية.


وجاء في التقرير الطبي -حصل مصراوي على نسخة منه- أن الطفل مُصاب باضطراب في درجة الوعي وتهتك في الرئة، وكسر في الفك الأيسر.


وتابع التقرير الطبي حاجة المريض لسرير عناية مركزة، وخضوعه لجراحة وجه وفكين، وجراحة مخ وأعصاب بالإضافة لجراحة قلب وصدر.


وتعود تفاصيل الواقعة، لوقوع حادث سير بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، أسفر عن إصابة الطفل ياسين محمد بإصابات بالغة، إثر دهسه أثناء عبور الطريق.


وتبين أن السيارة المتسببة في الحادث مملوكة لرئيسة حي التبين، وكانت تقاد بواسطة سائقها دون تواجدها بالسيارة وقت وقوع الحادث، حيث كان السائق يسير عكس الاتجاه.


وألقت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

