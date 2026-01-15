أمرت نيابة المرج، اليوم الخميس، بحبس 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسطو المسلح على مركز علاج طبيعي وسرقة أموال المرضى بمنطقة المرج، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مديرة مركز علاج طبيعي، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، يفيد بقيام 4 أشخاص مجهولين، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، بالدخول إلى المركز والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين على المركز بالإكراه، تحت تهديد السلاح، قبل أن يلوذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، و3 أسلحة بيضاء.

بمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

