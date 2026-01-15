إعلان

"سرقوا فلوس المرضى".. حبس 6 متهمين بالسطو المسلح على مركز علاج طبيعي بالمرج

كتب : محمود الشوربجي

11:11 ص 15/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمرت نيابة المرج، اليوم الخميس، بحبس 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسطو المسلح على مركز علاج طبيعي وسرقة أموال المرضى بمنطقة المرج، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مديرة مركز علاج طبيعي، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، يفيد بقيام 4 أشخاص مجهولين، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، بالدخول إلى المركز والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين على المركز بالإكراه، تحت تهديد السلاح، قبل أن يلوذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، و3 أسلحة بيضاء.

بمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

4 اتهامات تلاحق "أم شيماء جمال" أمام الجنح في قضية السب والتهديد

إخماد حريق داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السطو المسلح مركز علاج طبيعي سرقة فلوس المرضي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
كرة نسائية

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
"مباراتا الأهلي والزمالك الأبرز".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات
رياضة عربية وعالمية

"مباراتا الأهلي والزمالك الأبرز".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات
لاميتا فرنجية بفستان جريء ونسرين طافش محتشمة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

لاميتا فرنجية بفستان جريء ونسرين طافش محتشمة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
الظهور الأول لكابتيفا الكهربائية بمصر يشعل المنافسة مع Aion Y.. و 1000
أخبار السيارات

الظهور الأول لكابتيفا الكهربائية بمصر يشعل المنافسة مع Aion Y.. و 1000
تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي جديد في مصر