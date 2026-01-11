حل لغز فيديو سرقة بطاريات دراجتين في سوهاج

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سرقة شخص بطاريات دراجتين ناريتين من مدخل أحد العقارات بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد مالكى الدراجتين الناريتين (مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم)، وبسؤالهما قررا بقيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات الدراجتين ملكهما أثناء توقفهما بمدخل العقار محل سكنهما.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة له معلومات جنائية وبحوزته (كمية لمخدر الشابو – سلاح أبيض). وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.