إعلان

حل لغز فيديو سرقة بطاريات دراجتين في سوهاج

كتب : مصراوي

07:33 م 11/01/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سرقة شخص بطاريات دراجتين ناريتين من مدخل أحد العقارات بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد مالكى الدراجتين الناريتين (مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم)، وبسؤالهما قررا بقيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات الدراجتين ملكهما أثناء توقفهما بمدخل العقار محل سكنهما.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة له معلومات جنائية وبحوزته (كمية لمخدر الشابو – سلاح أبيض). وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة بطاريات دراجة نارية سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
اقتصاد

عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين
حوادث وقضايا

قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران