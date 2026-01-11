إعلان

ضبط المتهم بسرقة راكب في مطار القاهرة

كتب : محمد الصاوي

07:15 م 11/01/2026

اللواء عبد الناصر موافي

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، القبض على لص لقيامه بسرقة مبالغ مالية من راكب قادم من الخارج.

تلقى رجال المباحث بلاغًا من أحد الركاب أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره ألف درهم، وألف دولار أثناء تواجده بالمطار، و بالفحص وإجراء التحريات، تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، تبين أن راكبًا آخر وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على المبالغ المالية المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

عبد الناصر موافي سرقة راكب مطار القاهرة

