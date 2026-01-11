طعنة بالقلب على "كيس عصير" ليلة العيد .. قرار من الجنايات في خناقة "المناشي"

قررت محكمة القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة "غزل" بسلاح ناري، إثر معركة دامية دارت بين صاحب ورشة وعامل بسبب "كلب" بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، إلى جلسة 21 يناير الجاري للنطق بالحكم في الدعوى.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة السيدة زينب بالقاهرة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة مقتل الطفلة "غزل" رميًا بالرصاص "طلقة خرطوش"، إثر معركة دارت بين الأهالي أثناء سيرها رفقة والدتها بأحد شوارع حي السيدة زينب.

و أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية التي حملت رقم 3324 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب، تهمة قتل الطفلة "غزل" عمدًا والشروع في قتل آخر، إضافة إلى حيازة سلاح ناري خرطوش وذخيرة.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة بحدوث مشادة كلامية بين صاحب ورشة وعامل في ورشة مجاورة، بسبب ربط الأول كلبًا أمام الورشة التي يعمل بها الثاني.

وأضافت التحريات أن العامل احتج على تصرف صاحب الورشة، ودارت بينهما مشاجرة، استخدم خلالها العامل سلاحًا ناريًا "خرطوش" مستهدفًا صاحب الورشة. وتصادف وجود الطفلة "غزل" في مكان الواقعة، فأصابتها طلقة خرطوش وأصيب شاب آخر كان يمر في الشارع.

ألقت أجهزة الأمن القبض على طرفي المشاجرة، وضبطت الأسلحة المستخدمة في الجريمة. وتولت النيابة المختصة التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات.