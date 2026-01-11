إعلان

مباحث الآداب تضبط دجال البحيرة

كتب : مصراوي

05:48 م 11/01/2026

متهم بالدجل

ألقى ضباط مباحث حماية الآداب القبض على شخص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أكدت أن المتهم يستولي على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية وبحوزته ( 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

دجال دجل شعوذة البحيرة

