ضبط 3 متهمين بالتحرش بفتاة والتعدي عليها في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، تضمن قيام بعض الأشخاص بأعمال بلطجة والتحرش بإحدى السيدات بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قيام ثلاثة أشخاص من جيرانها بمعاكستها، وحال قيامها بنهرهم تعدى أحدهم عليها بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض"، مما أدى إلى إصابتها بكدمة بالرأس، وفروا هاربين.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بأنه أثناء تواجدهم بالقرب من منزل الشاكية نشبت بينهم وبينها مشادة كلامية، قام خلالها أحدهم بالتعدي عليها بالضرب، محدثًا إصابتها المشار إليها، بينما أنكروا حيازتهم لأسلحة بيضاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.