الداخلية: ضبط 364 قضية مخدرات و222 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:07 م 11/01/2026

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 364 قضية مخدرات بإجمالي 409 متهمين، وضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والأقراص المخدرة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 222 قطعة سلاح ناري بحوزة 164 متهمًا، إلى جانب كميات من الذخيرة و278 قطعة سلاح أبيض، فضلًا عن تنفيذ 72,489 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط عدد من المتهمين الهاربين والقائمين بأعمال البلطجة.

وشملت النتائج أيضًا ضبط دراجات نارية مخالفة ومسروقة، وتحرير آلاف المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية.

