خديجة تطلب الخلع: "جوزي "حاوي" وعايشة وسط تعابين في البيت"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت فتاة تُدعى "خديجة.ع"، 27 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها إنهاء زواجها، مؤكدة أن حياتها تحولت إلى "كابوس يومي"، بسبب مهنة زوجها الغريبة وتعاملاته الخطرة داخل منزل الزوجية.

وقالت خديجة في دعواها التي حملت رقم 338 لسنة 2024، إنها تزوجت من زوجها بعد تعارف تقليدي عن طريق الأقارب، وكان يظهر بمظهر الموظف الهادئ والبسيط، قبل أن تكتشف بعد الزواج أنه يعمل ليلًا "حاوي" في الأفراح والمناسبات، ويهوى تربية الثعابين والزواحف السامة.

وأضافت الزوجة: "في البداية ظننته يمارس عملاً إضافيًا عاديًا، لكنني فوجئت بأن غرفته داخل المنزل تحولت إلى حديقة زواحف، مليئة بالأقفاص والثعابين الخطرة، بعضها لم أره من قبل"، مشيرة إلى أنها رفضت هذا الوضع وطلبت منه التوقف، إلا أنه تمسك بعمله ورفض الاستجابة، بل وهددها وترك المنزل تاركًا تلك الكائنات وراءه.

وتابعت: "كنت بنام بخوف وأصحى بفزع، الثعابين كانت في كل مكان، وكنت خايفة على بنتي اللي عمرها سنة ونص.. حاولت أقنعه يبعد الحيوانات دي عن البيت لكنه رفض، وكان شايف إن ده شغله وسبب فخره".

وأشارت خديجة إلى أن الخلافات تصاعدت بينهما بعد عام من الزواج، خاصة مع إصراره على اصطحاب بعض الثعابين إلى المنزل بحجة التدريب، قائلة: "بيتنا بقى زي السيرك، وأنا ست بسيطة ومش قادرة أعيش في الرعب ده.. البيت المفروض يبقى أمان مش مصدر خطر".

وأكدت أنها لجأت إلى أسرتها لمحاولة إنهاء الخلاف وديًا، لكن الزوج رفض التواصل، مما دفعها إلى طلب الطلاق، الذي قوبل بالرفض أيضًا، لتتجه بعدها إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع.

واختتمت خديجة حديثها قائلة: "مش فارق معايا مؤخر ولا حقوق.. أنا بس عايزة أخلع قبل ما تحصل مصيبة، هو شايف إنه شغل شريف، لكن بالنسبة ليا ده خطر وما قدرتش أتحمله".

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى الآن، ولم يتم الفصل فيها بعد.

اقرأ أيضًا:

الداخلية تُعلن مد باب التقديم للحاصلين على شهادات جامعية للالتحاق بكلية الشرطة

"دعارة أون لاين".. ضبط 3 سيدات مارسن أعمال منافية بالإسكندرية

سيدة تتهم سائقا بالتحرش بنجلها .. والمتهم :"كنت بهزر"