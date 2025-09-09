سيدة تتهم سائقا بالتحرش بنجلها .. والمتهم :"كنت بهزر"

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش جنسياً ولفظياً بنجلها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش بنجلها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.