"دعارة أون لاين".. ضبط 3 سيدات مارسن أعمال منافية بالإسكندرية

03:32 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

المتهمات

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، 3 سيدات، أعلنوا عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (3 سيدات - لإحداهن معلومات جنائية) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 سيدات مارسن أعمال منافية ممارسة الأعمال المنافية للآداب دعارة أون لاين
