كتب - رمضان يونس:

نظرت الدائرة "3" بمحكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة "نقاش" على خلفية اتهامه بقتل زوجته "بعصا مكنسة وخرطوم مياه"، بسبب الخلاف حول 120 جنيهًا من مصروف البيت، في منطقة العمرانية.

ودفع محمد الظني، محامي المتهم، بانتفاء نية القتل العمد وتناقض الأدلة القولية وتكذيب شاهدي الإثبات في أوراق الدعوى، وبطلان تحريات المباحث لفسادها ومكتبيتها وتناقضها مع مناظرة النيابة العامة وتقرير الطبيب الشرعي.

كما دفع "الظني" في مرافعته أمام الدائرة، بتناقض الأدلة القولية مع الأدلة الفنية للتقارير الطبية المرفقة بالأوراق كتقرير الصفة التشريحية ومناظرة النيابة للمجني عليها. إلى جانب التناقض من حيث الإصابات وطبيعتها، كما دفع بعدم وجود شاهد رؤية أو دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهم لجريمة القتل العمد.

واختتم "الظني" مرافعته، طالبا تعديل قيد ووصف الجريمة واستبعاد تطبيق المادة 230 إلى المادة 236 من قانون العقوبات الواردين بأمر الإحالة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم "ع. ص"، ويعمل نقاشًا، في القضية رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6196 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما عقد العزم وبيت النية على التخلص من زوجته "ز. م" نتيجة خلاف نشب بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على زوجته بالضرب المبرح باستخدام عصا خشبية وخرطوم مياه، ولم يتوقف عن الاعتداء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، محدثًا بها إصابات بالغة، وثّقها تقرير الطب الشرعي.

وأوضحت تحريات المباحث أن الخلاف نشأ عقب اكتشاف المتهم أن زوجته أخفت عنه مبلغ 120 جنيهًا من أمواله، وعندما حاول استرداد المبلغ، حاولت منعه، فانهال عليها ضربًا مبرحًا في مناطق قاتلة بجسدها باستخدام عصا خشبية حتى تهشمت، ثم استكمل اعتداءه بخنقها باستخدام خرطوم مياه، قاصدًا قتلها.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية وجود كدمات متفرقة بالوجه والرقبة والكتفين، إلى جانب سحجات وجروح بالساق اليمنى، وآثار سائل رغوي على الفم، ونزيف حاد في المخ، وكسور بالأضلاع، ما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية، ومن ثم الوفاة.

وأمر المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

