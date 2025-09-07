إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو للبلطجة بالإسكندرية: المشهد تمثيلي

02:04 م الأحد 07 سبتمبر 2025

المتهم

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يمارس أعمال البلطجة ممسكًا بعصا خشبية في الإسكندرية.

وكشفت التحريات أنه لم ترد أي بلاغات عن الواقعة، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو صاحب معرض لبيع الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وعُثر بحوزته على العصا الخشبية.

وبمواجهته أقر بأن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي صوّره منذ أكثر من عام، ونشره على قناة أسسها على أحد مواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وزارة الداخلية أعمال البلطجة محافظة الإسكندرية
