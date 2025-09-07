كتب- علاء عمران:

نظمت الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن ندوة دينية تثقيفية لطلبة وطالبات المعاهد بمقرها بمدينة السادس من أكتوبر، حاضر فيها الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

استهدفت الندوة نشر مفاهيم الرحمة والعدل والإنسانية في السيرة النبوية وربطها بدور رجال الشرطة في المجتمع المعاصر مع تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الإيمان الحقيقي ورسالة حفظ الأمن والاستقرار والسعي لتوضيح كيف يمكن لقيم السيرة أن تكون مصدر إلهام أخلاقي ومهني لرجل الأمن في كافة تعاملاته مع المواطنين.

ودارت فعاليات الندوة حول التحدث عن الجانب الروحي لذكرى المولد النبوي وأنه لم يكن مجرد حدث تاريخي بل هو ميلاد للأمة وبداية لعهد جديد من النور والعدل والتسامح، وأن يكون استحضار السيرة النبوية في مثل هذه المناسبات مترجم إلى واقع عملي وسلوكي في الحياة اليومية، كما تحدث عن مكانة الأمن في الإسلام، ودور رجال الشرطة في حماية المجتمعات، كما أكد الداعية على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالة وسطية ورحمة بعيدة عن الغلو والتشدد محذراً من الوقوع في فخ الفهم السطحي للنصوص الشرعية.

وفى ختام الندوة أجاب الداعية مصطفى حسنى على أسئلة عدد من الطلبة والطالبات التي تؤكد على تمتع طلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعي الديني.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بالدور المجتمعي وتعزيز الوعي الديني لرجل الشرطة وبمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.