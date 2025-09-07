لوحة "م ط أ – 1111" تصل إلى ربع مليون جنيه في مزاد إلكتروني



كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية عددًا من اللوحات المعدنية المميزة ضمن المزادات التي تجرى عبر منصتها الرسمية.

وشهدت إحدى اللوحات المميزة التي تحمل رقم "م ط أ – 1111" منافسة قوية بين المشاركين، إذ وصل سعرها حتى الآن إلى 225 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تنتهي المزايدة على اللوحة غدًا الإثنين 8 سبتمبر 2025، وسط منافسة بين 3 أشخاص، بحسب ما أعلنته المنصة.

وتتيح البوابة للمواطنين تكوين لوحاتهم المفضلة والمشاركة في المزايدات إلكترونيًا عبر خطوات بسيطة تشمل تسجيل الدخول واختيار الحروف والأرقام المطلوبة وإدراجها في المزاد، مع إمكانية السداد إلكترونيًا بالبطاقات الائتمانية أو نقدًا عبر البنوك.

ويأتي المزاد الإلكتروني في إطار خطة وزارة الداخلية لتوفير خدمات مرورية رقمية تضمن الشفافية وتسهّل حصول المواطنين على اللوحات المميزة بطريقة آمنة وسريعة.