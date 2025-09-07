محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، نظر محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي"، وذلك بعد صدور أحكام سابقة بحق آخرين في القضية ذاتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء مهامها في تأمين المنشآت الحكومية، إضافة إلى الحريق العمدي لعدد من المباني الحكومية والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة.

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011، حين شهد محيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي أعمال شغب وعنف أسفرت عن خسائر مادية جسيمة، كان أبرزها احتراق مبنى المجمع العلمي وما يحتويه من وثائق ومخطوطات تاريخية نادرة.