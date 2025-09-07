إعلان

محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي"

04:00 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء والمجم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، نظر محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي"، وذلك بعد صدور أحكام سابقة بحق آخرين في القضية ذاتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء مهامها في تأمين المنشآت الحكومية، إضافة إلى الحريق العمدي لعدد من المباني الحكومية والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة.

وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011، حين شهد محيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي أعمال شغب وعنف أسفرت عن خسائر مادية جسيمة، كان أبرزها احتراق مبنى المجمع العلمي وما يحتويه من وثائق ومخطوطات تاريخية نادرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة 9 متهمين أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)