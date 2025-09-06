إعلان

الداخلية تكشف ملابسات تضرر سيدة من زوجها .. والأخير يتهمها بالتشهير

02:54 م السبت 06 سبتمبر 2025

الداخلية تكشف ملابسات تضرر سيدة من زوجها

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب في القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل) وبسؤالها أفادت بأن مقطع الفيديو قديم تم تصويره منذ عامين حال قيام زوجها بالاعتداء عليها وعلى أهلها بالضرب وإحداث إصابتهم وتم التصالح فيما بينهم في حينه، وقامت بإعادة نشر المقطع لمعاودته الاعتداء عليها بالضرب منذ عدة أيام أمام نجلتها بسبب خلافات زوجية.

تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اتهم زوجته بالتشهير به بنشرها مقطع فيديو قديم تم الفصل فيه قضائياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

