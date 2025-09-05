إعلان

بيختصر الطريق.. تفاصيل فيديو لـ ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالتجمع

09:34 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

وزارة الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة وضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص، فيما تبين أن قائدها (سائق – مقيم بالقاهرة) لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.


وزارة الداخلية رخصة قيادة ميكروباص يسير عكس الاتجاه
