سقوط أجنبي يروج عقاقير غامضة في الإسكندرية

11:57 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

كتب -علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص أجنبي مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بالترويج وبيع الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر مقابل مبالغ مالية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على 785 عبوة منشطات مختلفة الأنواع، حيث أقر خلال التحقيقات بممارسة نشاطه غير المشروع في بيع تلك العقاقير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم ترويج العقاقير غير المرخصة وحماية الصحة العامة.

