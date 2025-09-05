جثتان و3 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي الإسكندرية"

كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرون في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد الكيلو 84.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص اتجاه الإسكندرية مما أسفر عن حالتي وفاة و3 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى اليوم الواحد للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.