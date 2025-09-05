إعلان

جثتان و3 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي الإسكندرية"

10:56 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

حادث انقلاب ميكروباص

background

كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرون في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد الكيلو 84.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص اتجاه الإسكندرية مما أسفر عن حالتي وفاة و3 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى اليوم الواحد للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

