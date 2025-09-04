إعلان

الداخلية تضبط نادٍ صحي بمصر الجديدة يُستغل في أعمال منافية للآداب

12:15 م الخميس 04 سبتمبر 2025

حملات أمنية - أرشيفية

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن نشاط غير قانوني داخل نادٍ صحي في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، حيث استغل في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت التحريات أن سيدة تولت إدارة المكان، واستقبلت من خلاله راغبي المتعة، محولة الموقع إلى وكر لممارسات غير مشروعة بعيدًا عن أعين الرقابة.

وبعد استصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات، استهدفت قوة أمنية الموقع، وتمكنت من ضبط السيدة المتهمة، وبرفقتها ست سيدات، خمس منهن من جنسية أجنبية، إضافة إلى شخصين أحدهما يحمل جنسية أجنبية.

وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بتورطهم في النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

حملة امنية ضبط نادٍ صحي مصر الجديدة أعمال منافية للآداب
