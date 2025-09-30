إعلان

الداخلية تتبع ثروة عنصرين إجراميين حاولا غسل 70 مليون جنيه

كتب : مصراوي

07:40 م 30/09/2025

غسيل-الأموال

واصلت الأجهزة الأمنية جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (70) مليون جنيه.

غسيل أموال الداخلية عنصر إجرامي أرصدة بنوك شقق عقارات

