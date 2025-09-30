إعلان

فيديو استعراض مجنون يورط 5 شباب في أسيوط

كتب : مصراوي

05:47 م 30/09/2025

الشباب الخمسة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من قائدي السيارات الملاكي يؤدون حركات استعراضية خطرة بأسيوط، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة لفحص الفيديو، وتمكنت من تحديد وضبط السيارات الظاهرة والمشاركين في الواقعة، وعددهم 5 أشخاص تبين أنهم جميعًا يقيمون بدائرة المركز ولا يحملون رخصة قيادة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب ما ظهر في المقطع خلال مشاركتهم في موكب زفاف أحد أصدقائهم، دون إدراك لحجم الخطر الذي تسببوا فيه.

جرى التحفظ على السيارات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائديها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استعراض حركات استعراضية أسيوط زفة زفاف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم