فيديو استعراض مجنون يورط 5 شباب في أسيوط

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من قائدي السيارات الملاكي يؤدون حركات استعراضية خطرة بأسيوط، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة لفحص الفيديو، وتمكنت من تحديد وضبط السيارات الظاهرة والمشاركين في الواقعة، وعددهم 5 أشخاص تبين أنهم جميعًا يقيمون بدائرة المركز ولا يحملون رخصة قيادة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب ما ظهر في المقطع خلال مشاركتهم في موكب زفاف أحد أصدقائهم، دون إدراك لحجم الخطر الذي تسببوا فيه.

جرى التحفظ على السيارات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائديها.