هالة تطلب الخلع بعد سنة زواج: مش مهتم .. وأنا لسه صغيرة أعيش مقهورة

تقدمت هالة. م، 27 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد مرور عام واحد فقط على زواجهما، مبررة طلبها بقولها:"بيتجاهل طلباتي، وبيرمي الورقة اللي بكتب فيها احتياجات البيت في الزبالة كأنها مش موجودة.. بخيل ومش بيهتم بيا".

بدأت "هالة" حديثها قائلة: "اتجوزته بعد خطوبة استمرت 8 شهور، كنت شايفة فيه الراجل المسؤول اللي هيكون سند ليا، لكن بعد الجواز اكتشفت إن الحياة معاه كلها لا مبالاة، ومفيش أي تقدير أو اهتمام باحتياجاتي كزوجة".

وأضافت الزوجة:"في بداية الزواج كنت فاكرة الموضوع مجرد ضغط شغل أو توتر، لكن مع الوقت اكتشفت إن ده أسلوبه في الحياة. كل مرة أطلب منه حاجة للبيت أو أكتب له قائمة بالمستلزمات، يرمي الورقة في الزبالة قدامي ويقولي: عيشي على الموجود، اللي ناقص مش مهم. حسيت وقتها إن مفيش أي قيمة لوجودي أو كلامي، وكأني عايشة مع حد مش شايفني أصلًا".

وأوضحت "هالة" أنها حاولت أكثر من مرة إصلاح العلاقة، قائلة:"قعدت معاه وطلبت نتكلم ونحدد طريقة نعيش بيها ونرتب أولوياتنا، لكنه بيرفض الحوار، وكأنه مش فارق معاه إذا كنت مرتاحة أو مضايقة. حياتي اتحولت لروتين مليان تجاهل وبرود، وأنا لسه صغيرة على إني أعيش مقهورة ومش متقدّرة".

وتابعت الزوجة:"الأصعب إني لما اشتكيت لأهلي قالولي استحملي يمكن يتغير، لكن الحقيقة إن مع مرور الأيام بيزداد خشونة وبخل. وأنا مش طالبة منه غير أبسط حقوقي، إني أحس إنه بيهتم بيا وباحتياجات البيت، لكن للأسف كان رده الدائم الصمت أو الإهمال".

وأكدت "هالة" أن استمرار الحياة الزوجية في ظل هذا التجاهل أصبح مستحيلًا بالنسبة لها، قائلة:"الزواج مشاركة، لكن معاه حاسة إني لوحدي. تعبت من التجاهل، ومش قادرة أعيش مع شخص يرمي ورقة طلباتي في الزبالة كنوع من الاستهزاء. لذلك لجأت للخلع حفاظًا على كرامتي وراحتي النفسية".

وحملت الدعوى رقم 538 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.