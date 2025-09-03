مسلح يطلق النار على صاحب معرض سيارات بالقليوبية.. والأمن يضبطه

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر بالقليوبية مما أسفر عن إصابته.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول العبور بالقليوبية بلاغًا من مالك معرض سيارات مصاب برش خرطوش بالصدر، يفيد بتعرضه لإطلاق نار من أحد الأشخاص. وذكر المجني عليه أن المتهم كان قد استأجر سيارة من المعرض، ولدى حضوره لتسليمها نشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، ما أسفر عن إصابته قبل أن يفر هاربًا.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، الذي تبين أن له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

اقرأ أيضًا:

"صاحبي قالي أختي اتعاكست".. ماذا قال "طفل المرور" في اتهامه باستعراض القوة؟ | نص تحقيقات

"الذئاب كشفت الجريمة".. قصة مقتل "شيماء" وابنتها على يد زوجها العرفي وشقيقه

"رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط ميكانيكي سرق دراجة نارية بالإسكندرية