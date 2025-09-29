طعنتين أنهت الخلاف.. جريمة صادمة في مصر الجديدة

مقطع فيديو صادم انتشر على السوشيال ميديا، يظهر خلاله شاب يروي مأساة صديقه ورحيله إثر جريمة قتل مروعة بمصر الجديدة.

الفحص الأمني كشف التفاصيل المرعبة، يوك 25 سبتمبر الجاري استقبل أحد المستشفيات جثة طالب من سكان مدينة نصر بها طعنتين نافذتين.

التحريات أثبتت أن وراء الجريمة عاطل له معلومات جنائية، أنهى حياة الطالب بسلاح أبيض نتيجة خلاف مالي قديم تحول إلى مواجهة دموية.

الشرطة ألقت القبض على المتهم والسلاح الأبيض اللي أنهى حياة الضحية في لحظة غضب وأحاله المأمور إلى النيابة العامة للتحقيق.