29 نوفمبر.. استئناف مرتضى منصور على غرامة 15 ألف جنيه في سب مبروك عطية

حددت محكمة مستأنف العجوزة جلسة 29 نوفمبر 2025 لتكون أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على غرامة 15 ألف جنيه في قضية سب وقذف الداعية مبروك عطية، والتي يسعى من خلالها لإلغاء حكم الغرامة الصادر بجلسة 21 سبتمبر الماضي.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت سابقًا بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

كما قضت المحكمة نفسها بتغريمه 15 ألف جنيه أخرى على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.

وجاء ذلك بعد أن وجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة، لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بتصريحات أدلى بها حول قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته، وتقدم ببلاغ ضده.



