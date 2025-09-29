قررت النيابة العامة، حبس 3 عمال إنشاءات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة سرقة فيلا سفيرة سابقة بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى قتل كلب الحراسة الخاص بالفيلا عبر تسميمه.

وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم، واستكمال التحقيقات، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمين أثناء إلقائهم للطعام المسّمم داخل الفيلا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من القبض على المتهمين، وهم يعملون في موقع مجاور للفيلا.

وتحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة أول أكتوبر من قبل مالك الفيلا، الذي أفاد أنه عند عودته وجد مقتل الكلب المرخص، الذي كان يضطلع بحراسة المنزل لأكثر من ست سنوات، وأرفق بالبلاغ تسجيلات الكاميرات وتقرير الطب البيطري الذي أثبت التسميم العمدي.

وأكد مقدم البلاغ أن الكلب تم قتله غدرًا باستخدام نوع خاص من السم القاتل الفوري، مطالبًا بمحاسبة المتهمين على كل من محاولة السرقة وقتل كلب الحراسة.

