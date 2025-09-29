السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة الطالبية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطالبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

