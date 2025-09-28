كشف المحامي إمام الحفناوي، دفاع أحد المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى، عن تفاصيل حكم محكمة جنايات القاهرة بحق 17 متهمًا بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع الجمارك، في اتهامهم بتعاطي رشوة تجاوزت الـ10 ملايين جنيه.

وقال الحفناوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه سيتقدم بمذكرة استئناف لموكله على حكم المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا، والذي صدر بحق باقي المتهمين فيما عدا المتهمة الأخيرة قررت المحكمة معاقبتها بالسجن 10 سنوات مع عزلهم من وظائفهم.

وتابع أن المحكمة أعفت المتهم الراشي من العقوبة، بعد اعترافه على المتهمين أمام جهات التحقيق وأمام هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين الحصول على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين و791 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الإفراج عن بضائع من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب المستحقة عليها، إلى جانب ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها لتهريب بضائع أجنبية معفاة من الرسوم الجمركية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظائفهم في تسهيل تمرير البضائع المخالفة، وأن عضو هيئة الرقابة الإدارية تمكن من رصد اللقاءات المسجلة التي أثبتت تلقي الرشاوى بشكل دوري، مما دعم الاتهامات الموجهة إليهم.

