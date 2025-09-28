مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بسبب مشاجرة في المرج

شهدت منطقة المرج، مصرع شخص بطلق ناري بينما أصيب 3 آخرون بسبب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة ناتجة عن لهو الأطفال.

على الفور تم ضبط أطراف المشاجرة ونقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع مشاجرة في المرج وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين وفاة شخص بطلق ناري وإصابة 3 آخرين، بسبب خلافات جيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى وضبطت أطراف المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضًا:

النيران تبتلع 3 عقارات بالشرابية.. 5 حالات اختناق وإنقاذ في اللحظات الأخيرة