الجنايات تُعاقب 17 متهمًا بأحكام رادعة في قضية "رشوة الجمارك الكبرى"

كتب- أحمد عادل:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك الكبرى"، والتي تضم 17 متهمًا من بينهم قيادات بقطاع الجمارك وموظفين بعدة جهات ورجال أعمال.

وقضت المحكمة بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهم، فيما عاقبت المتهمة السابعة عشرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع عزلهم جميعًا من وظائفهم.

كما قررت المحكمة إعفاء المتهم الراشي من العقوبة بعد ثبوت تعاونه مع جهات التحقيق وكشفه تفاصيل وقائع الرشوة.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين الحصول على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين و791 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الإفراج عن بضائع من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب المستحقة عليها، إلى جانب ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها لتهريب بضائع أجنبية معفاة من الرسوم الجمركية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظائفهم في تسهيل تمرير البضائع المخالفة، وأن عضو هيئة الرقابة الإدارية تمكن من رصد اللقاءات المسجلة التي أثبتت تلقي الرشاوى بشكل دوري، مما دعم الاتهامات الموجهة إليهم.



اقرأ أيضا:

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار

أول بيان رسمي من النيابة العامة في سرقة أسورة المتحف المصري

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح تعديل اشتراطات الحصول على رخص القيادة