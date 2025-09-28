إعلان

اليوم.. محاكمة 7 متهمين في خلية "تهريب العملة"

كتب : مصراوي

03:00 ص 28/09/2025

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في بدر، محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة".

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 حتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وانتهاك الحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية.

كما وُجِّهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، حيث قام المتهم الأول بجمع وتوفير أموال من النقد الأجنبي، ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.

وأسندت إلى المتهم الرابع، بصفته كبير مضيفين جويين، تهمة تقاضي رشوة للإخلال بوظيفته، من خلال تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.

محاكمة 7 متهمين جماعة إرهابية جنايات التجمع الأول خلية تهريب العملة

