خدر صاحبه.. ضبط عاطل سرق توك توك بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

08:48 م 27/09/2025

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل بعد ثبوت تورطه في سرقة مركبة توك توك بالقاهرة.

وجاءت الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس من أحد المواطنين مقيم بدائرة مدينة نصر أول، بتضرر نجله، سائق التوك توك، إثر قيام صديقه بتخديره والاستيلاء على مركبته بطريقة المغافلة.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد مكان المتهم في نطاق محافظة الإسكندرية، حيث اعترف بالواقعة، وكشف عن العميلين اللذين باعا لهما مركبة التوك توك المستولى عليها، وتم ضبطهما واسترجاع المركبة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

