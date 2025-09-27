تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية التجمع الأول لجلسة 29 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 6573 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 29 أكتوبر؛ للاطلاع.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2023 تولى المتهمون من الأول حتى الخامس قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال قيادة خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأسندت النيابة إلى المتهم السادس تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمه بأغراضها، كما وجهت للمتهمين جميعًا تهمة استخدام موقع عبر شبكة التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل فيما بينهم.