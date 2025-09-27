تأجيل محاكمة 17 متهمًا في "الهيكل الإداري" لـ10 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 17 متهمًا في القضية رقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري بالهرم"، لجلسة 10 نوفمبر؛ للاطلاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من منتصف عام 2021 وحتى 17 فبراير 2022 بمحافظة الجيزة، وكان هدفها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها.