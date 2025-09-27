إعلان

ضبط 1030 مخالفة لدراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

كتب- علاء عمران:

12:43 م 27/09/2025

ارتداء الخوذة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 1030 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية.


وأكدت الوزارة ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بالخوذة، وقائدي السيارات بالسير في الحارات المرورية المخصصة لهم، لتسهيل حركة المرور والحد من الحوادث، وتجنب المساءلة القانونية.


يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.


ارتداء الخوذة وزارة الداخلية

