18 طفلًا معرضين للخطر.. ضبط عصابة تستغل الأحداث في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول والإستجداء وبيع السلع بطريقة إلحاحية، بالإضافة إلى بيع المواد المخدرة في نطاق محافظة الجيزة.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدري "البودر – الأيس" وسلاح أبيض، فيما كان برفقتهما 18 حدثًا معرضين للخطر نتيجة استغلالهم في التسول وبيع السلع بالإلحاح.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمان بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية، لضمان حمايتهم ورعايتهم.