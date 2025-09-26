إعلان

18 طفلًا معرضين للخطر.. ضبط عصابة تستغل الأحداث في الجيزة

كتب : مصراوي

03:16 م 26/09/2025

أطفال أحداث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول والإستجداء وبيع السلع بطريقة إلحاحية، بالإضافة إلى بيع المواد المخدرة في نطاق محافظة الجيزة.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدري "البودر – الأيس" وسلاح أبيض، فيما كان برفقتهما 18 حدثًا معرضين للخطر نتيجة استغلالهم في التسول وبيع السلع بالإلحاح.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمان بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية، لضمان حمايتهم ورعايتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أطفال أحداث التسول مباحث الآداب الجيزة عصابة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان