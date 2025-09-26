شاب يظهر في حالة غريبة على السوشيال.. والشرطة تتدخل

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر شابًا في حالة عدم اتزان واضحة، أثار جدل المتابعين وأثار مخاوف حول تعاطيه المخدرات.

الأجهزة الأمنية لم تتأخر في التحرك، وتمكنت من تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وعند القبض عليه، تبين أنه عامل وله معلومات جنائية ومقيم بنفس الدائرة، وبمواجهته اعترف بتعاطيه المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تؤكد أن الرقابة الأمنية تلاحق كل من يحاول المساس بالقانون حتى عبر السوشيال ميديا.