إعلان

شاب يظهر في حالة غريبة على السوشيال.. والشرطة تتدخل

كتب : مصراوي

03:11 م 26/09/2025

الشاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر شابًا في حالة عدم اتزان واضحة، أثار جدل المتابعين وأثار مخاوف حول تعاطيه المخدرات.

الأجهزة الأمنية لم تتأخر في التحرك، وتمكنت من تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وعند القبض عليه، تبين أنه عامل وله معلومات جنائية ومقيم بنفس الدائرة، وبمواجهته اعترف بتعاطيه المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تؤكد أن الرقابة الأمنية تلاحق كل من يحاول المساس بالقانون حتى عبر السوشيال ميديا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخدرات لجيزة لطالبية يديو لسوشيال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان