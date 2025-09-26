غلق 124 محلاً لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء

فذت أجهزة وزارة الداخلية حملة على مستوى الجمهورية لضبط المحال المخالفة لقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء ترشيداً لاستهلاك الكهرباء.

أسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن غلق 124 محلاً لم يلتزم أصحابها بالقرار، وتم تحرير المخالفات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضمان التزام المحال التجارية بالقرارات الصادرة بهذا الشأن.