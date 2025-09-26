إعلان

العيش المدعم ليس للبيع.. الداخلية توقف تلاعب المخابز

كتب : مصراوي

11:47 ص 26/09/2025

خبز مدعم

موجة جديدة من الحملات التموينية شنتها وزارة الداخلية للسيطرة على الأسواق ومنع التلاعب في رغيف الخبز.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام وشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط عشرات القضايا التموينية.

أبرزها تورط بعض المخابز الحرة والمدعمة في مخالفات جسيمة، أسفرت عن حجز وبيع كميات من الدقيق بأزيد من السعر المقرر، أو إخفائها عن التداول والنتيجة ضبط نحو 17 طن دقيق بلدي مدعم وأبيض قبل تسريبها للسوق السوداء.

الإجراءات القانونية اتُخذت ضد المخالفين، في إطار جهود مستمرة لحماية المستهلك والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

